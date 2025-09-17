東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第5回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられている。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材する「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を届けていく。第5回は「仕事と競技の両立」。14日の女子マラソンで38位に入ったヴァネッサ・ウィルソン（豪州）は、体育教師としてフルタイム勤務する43歳。過酷な環境でもモチベーションを維持できる秘訣を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

◇ ◇ ◇

初出場の世界陸上で魂の走りを見せた。

序盤はペースが上がらず、10キロ地点では63位と苦しい展開。それでも徐々にペースを上げ、豪州勢トップの38位でゴールに飛び込んだ。想像を超える東京の蒸し暑さには「今まで走ったことがないコンディションだった」と驚きを口にしたものの、自身の走りについて「本当に嬉しいわ」と満足感を示した。

競技に常に集中できる環境とは大きく異なる。普段は小学校の体育教師としてフルタイム勤務。平日は朝の5時起きで2時間程度トレーニングを行った後、同じ小学校に通う娘の準備や夫の弁当作りに奔走する。

その後は一日中立ちっぱなしで体育を指導。「小さな子供たちがいつも何かを要求するから、座っていられる時間なんてないわ」と笑みを浮かべながら明かす。帰宅すると再び母親業に奮闘。家業が終わればやっと就寝前のトレーニングが始まる。

「本当に大変よ。こんなに大変だとは、想像もしていなかったわ」

「まだ終わっていない」 “三刀流”ランナーが走り続けられるワケ

育児と仕事の両立のみならず、アスリートとしての顔を持つ“三刀流”。厳しい環境下でも競技に対するモチベーションを維持できる秘訣を聞いた。

「とにかく目標を立てて、達成していくことよ。『シンプルであり続けること』が私の人生のモットーなの。一歩一歩進んでいく。達成すれば、また目標を立てて、モチベーションを維持するのよ」

40歳を超えるランナーが多く、選手寿命が長いマラソンとはいえ、ウィルソンは既に43歳。11月には44歳の誕生日を迎える。それでも歩みを止めるつもりはない。

「まだ終わっていないわ。自己ベストも近づいている気がするの。確実に更新できるかは分からないけど、一歩一歩進んでいくわ」

43歳にして豪州代表に初選出されたウィルソン。夢舞台を走り終えた直後でも、記者の質問に答える目は既に先を見据えていた。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）