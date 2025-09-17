黒より茶よりこの色！【40・50代】に推したい♡「グレージュカラー × 大人ヘア」

髪色は印象を左右する重要な要素のひとつ。今回は、40・50代におすすめしたい「グレージュカラー × 大人ヘア」をご紹介します。肌馴染みがよく上品な雰囲気のグレージュが大人女性の魅力を自然に引き立ててくれそう。大人女性にぴったりなヘアスタイルをさっそくチェック！

まろやかで上品なショコラグレージュ

@tatsuyadream1101さんが「ショコラグレージュ × ミディアムレイヤー」と紹介しているヘアスタイル。透明感のあるグレージュに深みのあるブラウンがプラスされ、まろやかな色味に仕上がっています。動きのある軽やかな外ハネヘアが上品な印象に見えそうです。

透けるようなカラーが軽やかさをプラス

ふんわりとしたボブに柔らかなグレージュを組み合わせた大人ヘア。暗めなトーンのグレージュですが、透明感があることで重い印象にならないのが嬉しいポイント。きちんと感があり、幅広いシーンにマッチしそうです。

やわらかな雰囲気のグレージュカラー

こちらは、肌馴染みのよいグレージュがナチュラルな雰囲気。カラーによる自然なツヤがシンプルなボブに映えています。@nodiss_miukさんは「大人ボブに柔らかグレージュカラーがお似合い」とコメント。シャープなシルエットのボブもやさしい雰囲気になりそうです。

秋のヘアスタイルにもぴったり

@katayu1204さんが「オリーブグレージュ × ミディアムレイヤー」と紹介しているヘアスタイル。透明感のあるグレージュにオリーブのくすみ感を加えたオリーブグレージュは、秋のヘアスタイルにもぴったりです。透け感のあるカラーがレイヤーカットをより軽やかに演出しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tatsuyadream1101様、@rico_salon様、@nodiss_miuk様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri