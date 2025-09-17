「THE LAST PIECE」ファイナリストYUTA「人生で一番泣きました」トレーニーとの別れ SKY-HIから教わった「5歳児の感覚」で成長【最終回直前インタビューVol.10】
【モデルプレス＝2025/09/17】SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRST（ビーファースト）やMAZZEL（マーゼル）に続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）。モデルプレスでは、最終審査を控えたSKY-HIとファイナリストにインタビューを実施した。Vol.11はファイナリスト・YUTA（ユウタ）。
BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてちゃんみなをプロデューサーに招聘しHANA（ハナ）が誕生したガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。9月5日配信のEp.11にて、ADAM（アダム）、GOICHI（ゴイチ）、KANON（カノン）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAICHI（タイチ）、TAIKI（タイキ）、YUTAがファイナリストとして最終審査に進出したことがわかった。
ー 最終審査でデビューメンバーが決まることとなります。パフォーマンスに向けての意気込みをお願いします。
YUTA：壊せる壁は全てぶち壊して、心の殻もぶち破ってきたので、後は自分に正直に、自分を愛し、お世話になったみんなに愛を返します。そして、ここまでの人生で重ねてきた努力や涙、笑顔、感謝全てを賭けて、見てくれているあなたに夢を見せます。
ー クリエイティブ審査・疑似プロ審査など数々の審査を経て、成長された部分も大きいと思います。改めて今、ご自身にしかない魅力はどこにあると思いますか？
YUTA：圧倒的な実力が自分の魅力だとずっと思い込んでいましたが、実は、正直な笑顔や言葉が僕の魅力なんだなと、みんなとの共同生活や社長の言葉で気づくことができました。『ラスピ』が始まり、3次審査の映像が流れた時に、作り込んだパフォーマンスを実践しているのを見て、あまり心に刺さってこないのを感じました。その時に社長から言っていただいた5歳児の感覚を追求したところ、心からの言葉や表情がステージ上で出せるようになりました。自分でそのステージを見た時に、初めて自分がかっこいいと思えるようになりました。みんなからもかっこいいと言ってもらえるようになったので、正直で心からのパフォーマンスが僕の魅力だと思います。
ー ファイナリスト10人以外も、合宿審査期間中に絆を深めている様子がうかがえます。「合宿で仲良くなった」「審査中に支えてもらった」など特に思い出深いメンバーはいらっしゃいますか？
YUTA：トレーニーのRENです。僕がBMSGとトレーニー契約を交わしてから、一番長い期間一緒に頑張ってきました。だからこそいろんな思い出や喧嘩がありました。一緒に酸いも甘いも経験してきたので、最終審査前でお別れになった時に、人生で一番泣きました。もうずっと会ってないので本当に会いたいです。
ー オーディションでの皆さんの姿からは夢を追うことの素晴らしさが伝わってきます。皆さんと同じように夢を追いかけているモデルプレスの読者に向けて、YUTAさんの考える「夢を見るために必要なこと」を教えてください。
YUTA：自分で夢を見つけられない時、意外と周りの人の言葉にヒントがあるかもしれません。自分1人で考えすぎず、いろんな人に頼って話してみてください。あなたの魅力はなんなのか。なぜみんなはあなたのことを愛しているのか。そこにきっとあなたの夢につながる何かがあるはずです！！
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる、眉毛もウェーブできる、飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP
好きな食べ物：梅干し、大葉、肉、魚（刺身）、ヨーグルト
小さい頃の夢：自分の力で世界を変えること
好きな言葉：禍福は糾える縄の如し人間万事塞翁が馬
自分を表す3つのハッシュタグ：
＃無脊椎系男子 ＃yuta_the_groovy ＃表現のミセル
