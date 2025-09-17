音楽番組「Star Song Special」シーズン2配信日決定 初回は堂本光一・Hey! Say! JUMP・KEY TO LITがスペシャルライブ披露
【モデルプレス＝2025/09/17】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」の配信開始日が、10月2日（午後4時〜）に決定。Prime Video・DMM TVにて隔週木曜に配信される。
【写真】「Star Song Special」シーズン2、初回登場アーティスト
“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組「Star Song Special」。2月より全12回にわたって配信され、最終回で10月からシーズン2配信決定の情報が発表されると、視聴者からは期待の声が続々と上がっていた。
そんな本番組が、10月2日より再始動。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、NGなしのコラボトークはもちろんのこと、シーズン2ではジュニアが自由にアピールする新コーナーも登場。前シーズンと同じく豪華クオリティで、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届けていく。
シーズン2初回では、ともに“スタソン”グループ初登場となるHey! Say! JUMPとKEY TO LITが参戦。それぞれライブパフォーマンスを披露するほか、番組恒例のコラボトークにも臨む。
注目の初回でMCを務めるのは、シーズン1初回でもMCを務めた堂本光一。7ヵ月ぶりの出演となる堂本だが、今回はMCだけでなくスペシャルライブにも登場。詳細については後日発表される。（modelpress編集部）
◆「Star Song Special Season2」10月2日スタート
◆初回はHey! Say! JUMPとKEY TO LITが参戦
