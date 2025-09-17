朝日奈央、人気女優とグアム満喫 水着ショットに「透明感すごい」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの朝日奈央が16日、自身のInstagramを更新。女優の堀田茜とのグアムでの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】朝日奈央、人気女優との水着ショット
朝日は「GUAMの思い出」とグアム旅行での写真を公開。「海が透き通ってて綺麗だった プールに入れたのも嬉しかった」と水着姿で海辺やプールでの写真を上げた。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「天使みたい」「2人とも可愛い」「癒される」「最高の笑顔」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆朝日奈央、グアムショットを公開
