とうあ「ノリでエクステとっちゃいました」新ヘアに絶賛の声「ビジュ良すぎ」「色気えぐい」
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルのとうあが16日、自身のInstagramを更新。ドバイ旅行での新たなヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】とうあ、エクステ外して印象ガラリ
とうあは「はじめてのドバイ」として旅行をスタートしたことを報告。「ノリでエクステとっちゃいました」とロングヘアから地毛のセミロングヘアに髪型を大胆にチェンジしたことを明かし、ドバイの高層ビル群を背景にしたブルーのトップス姿でのショットなどを公開している。
この投稿に、ファンからは「ビジュ良すぎ」「色気えぐい」「その長さも似合ってる」「髪短いのも長いのも似合うの天才」「流石に可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆とうあ、エクステ外して大胆イメチェン
