wiwiwは、2025年9月19日より、新入社員向けの「DEIからはじめる新入社員研修パック」の提供を開始します。

社会の多様化が進み、企業には変化にしなやかに対応できる人材が求められています。

組織文化は入社初期という柔軟な時期にこそ根づきやすく、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に気づき、多様な価値観を尊重する力を養うことが、将来の変化に強い人材の育成につながります。

このパッケージでは、実績豊富な人気講座を厳選し、実践的な研修プログラムとして新入社員の皆さまに、特別価格で提供します。

【特徴】

・DEI講座を必須としており、「多様性を尊重する企業姿勢」を新入社員に

明確に伝えることができる。

・OJTなどで隙間時間の多い新入社員研修に最適なeラーニング

・新入社員研修向け、特別価格！

・多様な研修ニーズに合わせ、講座の組み合わせが可能。

(対象講座一覧参照)

【サービス概要】

＜DEIから始める新入社員研修パック＞

・対象 ： 新入社員向け(内定者も可)

・提供講座 ： 計5講座(必須2講座 ＋ 下記グループA, Bから3講座選択)

・対象講座一覧：

[必須講座 ： 2講座]

[グループA : 2講座選択]*

＜ビジネスの基礎力からコンプライアンス研修まで＞

・ビジネスマインドと仕事の進め方

・ビジネスマナー

・ビジネス文書

・Excel 2019-2021 Learning(入門から活用まで)

・会社の数字

・ケースで学ぶ！ニューノーマル時代のコンプライアンス

・【徹底確認】 組織と個人を守る！スマートフォン時代の SNS リスク対策

[グループB : 1講座選択]*

＜生成AIの活用やDXなど、一歩進んだ学習に＞

・生成 AI で効率化！ビジネス文書のプロンプト活用術

・データサイエンティストが教える！ビジネスデータの読み解き方と実践

・全社員で学ぶ！Microsoft 365 Copilot入門〜生成AIの業務活用にむけて〜

・全社員で学ぶ！DX リテラシー標準完全ガイド

※グループBの代わりに、グループAから1講座選択も可

* グループA,Bの講座は、wiwiwグループ企業の株式会社ネットラーニングより提供します。

【価格・申込】

・受講料 ： 15,000円(税別)／1名 ※定価より41％オフ

