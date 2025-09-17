大至急！【ゴンチャ】へ走れーーーッ！！ 何度でもリピしたくなる「新商品」

季節ごとのドリンクが話題の【ゴンチャ】から、リピしたくなること間違いなし！？ の秋にぴったりな「新商品」が登場！ 旬のフルーツを使った味も見た目も大満足の限定ドリンクをご紹介します。

この組み合わせ天才！「巨峰 ミルクティー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「何度でもリピしたいッ！」と大絶賛するこちらは、風味豊かなブラックティーに巨峰果汁を使った「巨峰ソース」・ぷるんとした食感が特徴の「巨峰ゼリー」・まろやかでコクのある「シトラスチーズミルクフォーム」を合わせたぜいたくすぎる1杯。レポーターHaruさんいわく「硬すぎず柔らかすぎずの程よい巨峰ゼリーがブラックティーと絶妙にマッチ」しているそう。「滑らかで口当たりの良い」シトラスチーズミルクフォームもお気に入りのご様子。お値段は\650（税込）です。

初めての組み合わせ「りんごと桃のミルクティー」

9 / 4から販売がスタートした「アップルピーチミルクティー」。公式サイトによるとベースは「濃厚でコクのあるアッサムティー」で、茶葉に「乾燥させたりんごとフリーズドライにした黄桃」を混ぜて香りをつけているそう。レポーターHaruさんにいわく「りんごと桃がほんのり香ってとっても幸せな気分」になれるのだとか。「甘さや氷の量、トッピングなども選べる」そうなので、自分好みのカスタマイズをしてみるのも良いかもしれません。お値段は\490（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A