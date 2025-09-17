「HEARTFUL SHUFFLE」に出演！ 物流応援団

「COLDeMARCHE」を展開する物流応援団は、2025年9月23日(火)放送のラジオ番組「HEARTFUL SHUFFLE」に、同社代表の山田 泰壮が出演することを発表しました。

物流業界の応援団長として活動している山田が従業員満足度向上を目指す企業様を応援します。

番組では現在のサービスにいたるまでの歩みや従業員満足度向上にかける想い、新たな価値を提案する「COLDeMARCHE」の魅力について熱く紹介！

■出演情報

放送局 ： Heart FM(周波数FM86.4)

出演番組名 ： HEARTFUL SHUFFLE

放送日時 ： 2025年9月23日(火)14時20分頃

コーナー ： #TASTE MAKERS

Heart Jockey： MEG

ゲスト ： 山田 泰壮

■物流応援団長(山田 泰壮)について

物流応援団長／株式会社物流応援団・株式会社マイロジ・株式会社ヤマネット代表。

1965年京都生まれ。

高校卒業後に運送会社へ入社しトラックドライバーとしてキャリアを開始。

21歳で営業所長に抜擢され、立ち上げた静岡営業所を数年で県全域へ拡大させる。

役員を経て独立し、2000年に「物流応援団ヤマネット」を創業。

経営層から管理者・ドライバーまで役割別の研修や事故撲滅プログラムを展開し、業界の人材育成と現場力強化を牽引。

2011年よりマイロジ(旧マルヒデ運送)代表も務め、近年は社内向け冷凍食品販売「COLDeMARCHE」など、ES向上とタイパ改善に資する福利厚生サービスにも注力している。

著書に『崖っぷちから這い上がる「5つの力」』『良縁と強運を掴む』のほか、『30分でわかる！フロイト、ユング、アドラーの心理学』(マネジメント社, 2022)。

■サービス概要

サービス名 ：社内DeMARCHE

サービス内容：社内で買える冷凍食品の販売

提供開始日 ：即日対応可能

