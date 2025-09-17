¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¿·¤¿¤ÊÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ¡Á·èÀïÊÔ¡Á¡×9.20¤è¤êÇÛÉÛ³«»Ï
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè6ÃÆ¤¬È¯É½¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ¡Á·èÀïÊÔ¡Á¡×¤¬¡¢9·î20Æü¡Á10·î3Æü¤ËÁ´¹ñ¹ç·×150ËüÌ¾¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²æºÊÁ±°ïvsàÖ³Ù¤¬·ãÆÍ¡ª¡¡ËÜÊÔ¥·¡¼¥ó»ÈÍÑ¤Î¿·±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¡ÈÌµ¸Â¾ëÊÔ¡É¤ò¡¢3Éôºî¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂè1¾Ï¡£Ãì·Î¸Å¤ÎºÇÃæ¡¢»º²°ÉßÅ¡¤Ë¸½¤ì¤¿µ´ÉñÄÔÌµ»´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆæ¤Î¶õ´Ö¤ØÍî¤È¤µ¤ì¤¿Ãº¼£Ïº¤é¤òÉÁ¤¯¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢³°ºê½ÕÍº¡£²»³Ú¤Ï³á±ºÍ³µ¡¢ÄÇÌ¾¹ë¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ï²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢²¼Ìî¹É¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¾åÅÄÎïÆà¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢¾®À¾¹î¹¬¤é¡£
¡¡7·î18Æü¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸ø³«60Æü´Ö¤Ç¹ñÆâ¤Î´ÑµÒÆ°°÷2304Ëü2671¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ330²¯5606Ëü6300±ß¤òµÏ¿¡£9·î12Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂåNo.1¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¡Ö´ÑµÒÆ°°÷600Ëü8511¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ7060Ëü¥É¥ë¡ÊÌó102²¯3700Ëü±ß¡¿1¥É¥ë¡á145±ß´¹»»¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ¡Á·èÀïÊÔ¡Á¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀï¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËËÜÊÔ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸¶²è¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï9·î20Æü¡Á10·î3Æü¡ÊÇÛÉÛ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£ËÜºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿1Ì¾¤Ë¤Ä¤1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¹ç·×150ËüÌ¾¸ÂÄê¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Íè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè5ÃÆ¡ÖÂè5ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É¡×µÚ¤Ó4DÈÇ¾å±Ç¸ÂÄêÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ö4D¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»Ä¿ô¤¬¤¢¤ë·à¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢9·î19Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¢¨ ¡ÖÄÔ¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦
