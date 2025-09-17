「業務直結型」の英語研修プログラムを強化！ブレインウッズ

ブレインウッズは、汎用的な研修では補いきれなかった「現場で使える英語力」の習得を目的に、「受講者一人ひとりの業務や役職に則したカリキュラム」と「英語で“話せる自分”を引き出すアプローチ」を軸とした研修プログラムを強化しました。

ブレインウッズ

これにより、英語が必要な実務シーンで自信をもって対応できる人材育成を支援します。

■業務分析にもとづく最適化カリキュラム

英語を使う目的や頻度は、企業や受講者によって大きく異なります。

ブレインウッズでは、受講者の業務内容や役職、実際の業務シーンを事前にリサーチします。

その情報をもとに、講師と都度レッスン内容を構築する柔軟なオーダーメイド研修を行っています。

これにより、受講者は研修初期段階から実務に近いテーマで学ぶことができ、「業務にすぐ活かせる英語力」が身につきます。

■英語で「話せる自分」を引き出す学習プロセス

講師から英語を一方的に「教える」のではなく、受講者一人一人がすでに持っている英語の知識や経験を引き出し、自分の言葉で話す力を「引き出す」ことを重視しています。

英語に苦手意識がある受講者でも、自分の業務や専門分野に関する内容で発話機会を重ねることで、「英語で話せた」という成功体験を積み上げ、自信と実践力を養うことができます。

このアプローチは、英語レベルを問わず、研修中の成長だけでなく、研修後の継続学習や自己研鑽に効果を発揮します。

■定量・定性の両面で「成長が見える」仕組み

研修の進捗と成果は、講師のフィードバックレポートや、オンライン英語実力テストなどと組み合わせて、可視化することができます。

■グローバル事業を支援

社員の英語スキル向上は、競争力を高める重要な要素となっています。

ブレインウッズの法人向け英語研修は、企業の実務に直結した実践的なプログラムを通じて、より強いグローバル対応力を持つ組織づくりを支援します。

