精緻な模様をまとう漆黒の筆記具。「クラシック ピュアブラック」が大人の手元を彩る

日本の文房具は機能性や品質の高さ、バリエーションの豊富さから海外でも人気。インバウンド需要を生むほどです。実は台湾の文房具メーカーも同様に品質の高さで知られ、日本進出を果たしているブランドもあります。

なかでも台湾発の文具ブランド・IWIは、有名ブランドのOEMを手掛けている高い技術力で、個性的な文具を発表しています。そのひとつが軸からペン先まで、すべて真っ黒に統一された「ハンドスクリプト・クラシック ピュアブラック万年筆」（7700円）です。2025年10月1日から、アップグレードしたモデルを新発売します。

IWIのハンドスクリプトの軸は、一般的な万年筆よりも短く設計されています。この短さは、携帯性の向上や筆記時の負担軽減につながっており、より手軽に万年筆を楽しむための工夫といえるでしょう。

今回の「ハンドスクリプト・クラシック ピュアブラック万年筆」は、キャップ式だった前モデルと異なり、利便性の高いツイスト式に進化。真鍮のボディだけでなくペン先まで漆黒に統一されており、存在感も抜群。軸の表面には幾何学模様の精緻なエッチングが施され、クールでモダンな印象です。

本体サイズは、収納時で長さ124mm×胴軸径10.6mmです。弾力性のあるペンクリップで、胸ポケットや手帳にも取り付けやすく、携帯性に優れています。

ペン先はドイツのボック社製のステンレススチールで、滑らかな書き味。IWIロゴが刻印されたオリジナルデザインで、通常の筆記に使いやすい極細（EF）サイズです。カートリッジインクとコンバーターのいずれも利用可能な両用式万年筆で、インクカートリッジ（ブラック）とコンバーターが付属します。

さらに、同様のボディでローラーボール（水性ボールペン）も同時発売（6600円）。さらさら書けるドイツのシュミット社製888Fセラミックリフィルを搭載。万年筆を扱うのはハードルが高いという人でも、漆黒ボディを楽しめます。

大人にふさわしい漆黒の万年筆で、贅沢な手書きの時間を楽しんでみませんか？

>> インターアクト

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆ゼブラの新作ハイエンドシャープペンは質実剛健さ溢れる金属感と扱いやすさが融合したスゴいヤツ！

◆あのキングジムがダイソーと組んだ！スタンダードプロダクツから“使える文具”13アイテムが登場

◆技アリな“縦横どっちでも使える”防災テントを作ったのはあの文具メーカーです