報知盃の第６２回東京記念・Ｓ２は１７日、大井競馬場でステイヤー１４頭が２４００メートルを争う。ＹｏｕＴｕｂｅの「馬トクちゃんねる」で予想を展開する落語家の林家希林が南関東の重賞予想に挑戦。各馬の臨戦過程を踏まえながら、展開重視で本命馬を導き出した。

持久力勝負で勝機

今年は１４頭立てになった長丁場のレース。持久力が問われるだけでなく、スタート直後に３コーナーを迎えるためポジション取りが重要で、騎手の力量が勝敗を分ける舞台であることは確か。各馬の出方を踏まえつつ、展開から本命を探りました。

ここはグロリアムンディがレベルの違いを見せつけるでしょう。前走は無理せずハナを奪って１秒４差の逃げ切り勝ち。その前に勝ったのがＪＲＡ時代の東京・２１００メートル戦だったように、距離が延びるのはむしろプラスでしょう。前走のようなハナではなく好位からでも運べるタイプで、持久力勝負に持ち込めばチャンスは十分ある。

グリューヴルムはＪＲＡ時代にオープン入りした実績馬で、移籍後も大崩れしない安定感は魅力だ。鞍上は韓国で海外重賞初制覇を飾った矢野貴騎手。勢いある鞍上の手綱さばきを信頼したい。

▲はナチュラルハイ。短めの距離を使われてきたが、血統面から長距離に対応できる下地はある。内めの枠からロスなく運べるようなら面白い。

◆林家 希林（はやしや・きりん）本名・佐藤嘉由生（さとう・よしゆき）１９８９年２月１０日、東京都生まれ。２００９年に林家木久扇に入門し、１３年に二ツ目昇進。２３年９月から真打ちに昇進した。高座名の「木りん」は、落語界一の公称身長１９２センチから「本当は１センチ伸びて１９３センチ。落語界の大谷翔平です」