£É£Î£É¡¦Èøºê¾¢³¤¡Ö²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ò¼´¤ËÇÐÍ¥¶È¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£É£Î£É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡¢Âè£¹ÃÆ¤Ï¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥É¥ëÃ´Åö¤ÎÈøºê¾¢³¤¡Ê£²£¶¡Ë¡££±£µÆü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Î£³£Ä£Á£Ù£Ó¸ø±é¤Ë¤Ï¡Ö£Í£É£Î£É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤âËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Èøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¡Ê£É£Î£É¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Ä¹ºê¤Ç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡Ö£²¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¤â¡£¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î£²¡×¡ÊÆü¥×£²¡Ë¤Ç¹æµã¤·¤¿»þ¤Î¿´¶¤äÇÐÍ¥¶È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¥Ï¡¼¥É¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤È¤â£¶·î¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï·ë¹½¡¢ÇÉ¼ê¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¸÷¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤â¹¤¤¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢±ó¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë£Í£É£Î£É¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÍºÂç¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½º´Ìî¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤À·Ð°Þ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÍºÂç¤È°ìÃ×¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ø£Ù£Ï£Õ¡¡£É£Î¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÒ»×¤¤¤Î¶Ê¤ò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬£Í£É£Î£É¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê±é½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££É£Î£É¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡Ø¥¥ã¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢£¶Æü¤ËÈøºê¡õÆ£ËÒ¤È¤·¤Æ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£²¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï£±£±¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÊ¬¡¢£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£·ë¹½¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èøºê¤ÏÆü¥×£²¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»¤Î¤ê¤Ï»î¹Ôºø¸í¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â£±¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ä¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢³ä¤ÈÂç¤¤¤´Ú¹ñ·Ï¤Î»öÌ³½ê¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Íî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¡ØÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ÇÆü¥×£²¤Î¹ðÃÎ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢²áµî¤ËÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤Çº¤ß¤òµã¤¤Ê¤¬¤éÅÇÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î²ÝÂê¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¿¿¤óÃæ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤éÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«È´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ê²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡Ë¤¬ÌÀÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö½é¤Ï£±£´°Ì¤À¤Ã¤¿½ç°Ì¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾ï¤Ë£±£°°Ì°ÊÆâ¤ò¥¡¼¥×¡£Ä¾¶á½ç°Ì£¸°Ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö£¸°Ì¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢ÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¤âÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ç°Ì¤Ï£±£°°Ì¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ£¹¡¢£¸°Ì¤È¿Ê¤ó¤Ç¡ØÄü¤á¤¿¤éÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£·¡¢£¶°Ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤Ê¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¡Ä¡£¤À¤«¤é£µ°Ì¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÂÎ¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤ÈÁ¥¤Ë¾è¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¡¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡×¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¤Î£²ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇÐÍ¥¤Ï¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë£±ËÜ¤Ï½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂº·É¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£³§¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¥Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º¬ËÜ¤Ë¤Ï¡Ø²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤¿¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÎËÜ¼Á¤Ï½ÏÎ¸¤Î¿Í¤À¡£¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢·è¤á¤¿¤é°ìÄ¾Àþ¡£½ÏÎ¸¤¬²áÎ¸¤È¤Ê¤é¤º¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê¹ñÊ¬¡¡ÆØ¡Ë
¡¡¢¡Èøºê¡¡¾¢³¤¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£¶·î£±£´Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££²£¶ºÐ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡£¥°¥ë¡¼¥×°ì¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡£¿ÈÄ¹£±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿£Ï¡£
¡¡¢¡Èøºê¾¢³¤¤¬¸«¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡
¡¡¢§ÃÓ粼Íý¿Í¡Ê£²£´¡Ë¡ÖÍý¿Í¤Ï¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¿Í¡£¤½¤ì¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¢§ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê£²£·¡Ë¡ÖËïºÈ·¯¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ£É£Î£É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£·ë¹½¤ª¤Á¤ã¤á¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢§¸åÆ£°ÒÂº¡Ê£²£¶¡Ë¡Ö°ÒÂº¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤ò¤è¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¢§º´ÌîÍºÂç¡Ê£²£´¡Ë¡ÖÍºÂç¤Ï¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡¢º£¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¢§µöËËÞ¡Ê£²£·¡Ë¡ÖËËÞ·¯¤È¤Ï½é´ü¤Îº¢¤Ïµ÷Î¥¤¬¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢½ù¡¹¤ËËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¢§郄ÄÍÂçÌ´¡Ê£²£¶¡Ë¡ÖÂçÌ´¤Î²Î¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³êÀå¤¬¤è¤¯¤Æ¹â²»¤Î¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£À¼¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Èà¤ÎÉð´ï¡×
¡¡¢§ÅÄÅç¾¸ã¡Ê£²£¶¡Ë¡Ö¤¿¤¸·¯¤ÏÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¿Í¡£À³ÊÅª¤Ë¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤Æ¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¢§À¾Þ«¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡ÖÀ¾·¯¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÅ·ºÍ¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×
¡¡¢§Æ£ËÒµþ²ð¡Ê£²£¶¡Ë¡Öµþ²ð¤ÎÀ¼¤¬¹¥¤¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÈÃÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é²¿¤Ç¤â
´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹¡×
¡¡¢§¾¾ÅÄ¿×¡Ê£²£²¡Ë¡Ö¿×¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸«¤»Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ç¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×