◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場した本拠地・フィリーズ戦の２回、今季すでに１２勝の好投手左腕サンチェスから、６番コールが左中間に先制ソロを運ぶと、さらにパヘスが左前打でつなぎ、８番の「キケ」ことＥ・ヘルナンデスが左中間２ランを放ち、大谷に計３点を援護した。

３試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、初回マウンド直後に迎えた第１打席は二塁手ウィルソンのグラブをはじく痛烈な打球で内野安打とし、今季最長となる２１試合連続出塁をマーク。３点リードの２回２死で迎えた２打席目は空振り三振に倒れた。

今季２勝目を狙う「投手大谷」は中１０日でマウンドに上がり、初回は宿敵の２番シュワバーに対して、メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークするなど気迫の投球で見逃し三振を奪い、今季５０奪三振に到達。無失点で切り抜け、上々の立ち上がりを見せていた。