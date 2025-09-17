90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」の期間限定ショップ「パンシェル POP UP SHOP」を、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）内の「キャラコレ」にて開催！

Z世代から絶大な人気を誇る「しなこちゃん」がアンバサダーとして盛り上げる、懐かしくも新しい特別な期間限定ショップです☆

Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）「キャラコレ」パンシェル POP UP SHOP

開催期間：2025年10月23日(木)〜11月5日(水)

営業時間：10:00〜21:00

開催場所：Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド 3階 キャラコレ

所在地：東京都渋谷区桜丘町1−4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド

空をトコトコ歩く、パンダの天使のおとこのこをデザインした「PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）」

パンダの神様が、天使をつくろうと雲を集めてくるくる丸めたときに生まれた「パンシェル」

おっとりで、のんびりや、まぁるいものと、あたたかいものが大好きです。

ひとりぼっちのパンシェルに友だちをつくってやろうと、神様が命を吹き込んだときにうっかりよそ見をして生まれた「パンデビ」

やんちゃで、いたずらが大好き、すごい速さで空をびゅーんと飛ぶこともあります。

1990年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」の期間限定ショップ「パンシェル POP UP SHOP」が、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）内の「キャラコレ」にて開催決定！

「パンシェル POP UP SHOP」のアンバサダーには、原宿系動画クリエイターの「しなこちゃん」が就任しました。

さらに、11月3日(月・祝)には、スペシャルイベント「しなこちゃん来店特典会」も開催。

10月23日(木)から10月30日(木)の期間に「パンシェル POPUP SHOP」にて、5,500円(税込)以上購入された方の中から抽選で「しなこちゃん来店特典会」として「しなこちゃん」・「パンシェル」と一緒に写真撮影をすることができます☆

購入特典

期間中、税込み2,200円以上購入された方に「パンシェル しなこちゃんver.ステッカー」を。

税込み3,300円以上購入された方に「パンシェル しなこちゃんver.ステッカー」と「パンシェル しなこちゃんver.缶バッジ」がプレゼントされます。

※なくなり次第終了

※デザインは監修中のため、変更になる可能性があります

※「パンシェル POP UP SHOP＠渋谷サクラステージ」で購入された方が対象となります。（オンラインショップは対象外となります）

※一人1会計につき、各1点までのお渡しとなります

※数に限りがあるため、無くなり次第終了となります

【抽選】しなこちゃん来店特典会 @パンシェル POP UP SHOP

開催日：2025年11月3日(月祝) ※お時間や会場(Sakura Stage内)等詳細は当選者の方のみにお知らせします。

イベント内容：しなこちゃん・パンシェルと一緒に写真が撮影できるスペシャル特典会

※撮影は、自身の携帯電話での撮影のみとなります

応募方法：

10月23日(木)〜10月30日(木)の期間、パンシェル PANSHEL POP UP SHOPで一会計あたり税込み5,500円以上購入された方を対象に応募フォームが案内されます。応募期間：10月23日(木)〜10月30日(木) PM12:00締め切り当選発表：10月31日(金)中に、フォームに記載されたメールアドレス宛にお知らせを送付されます。marimocraft.co.jpからのメールの受信ができるように設定ください。特典会当日は、当選発表メール(印刷不可)＋公的な身分証明書を提示いただくため、用意をお願いします。

特典会の応募・参加にあたっての注意事項

・税込み5,500円以上の購入レシート1枚につき1回応募が可能です。（同一レシートで複数の応募はできませんが、税込5,500円以上のレシートの枚数分だけ応募が可能です）

・同一レシートで複数の応募をしてしまうと応募が無効となる可能性があるため注意ください。

・レシートの合算や分割は不可となります。（税込5,500円以上のレシート1枚につき1回応募が可能です。※仮に1会計15,000円購入された場合もレシート1枚であれば応募1回分となります。）

・応募には購入時にお渡しするレシートに記載の情報が必要となります。（詳細は応募フォームを確認ください。）

・特典会参加時は、当選メール(印刷不可)と応募フォームに入力された内容を証明できる公的な身分証明書を持参ください。公的な身分証明書をお持ちでない場合、特典会への参加ができない場合があります。

・特典会への参加は、1組あたり3名様までとなります。

・特典会は、受付順に案内されます。

・当選情報のSNS等への投稿は控えてください。

未成年者の方のお申し込み・ご来場に関する注意事項

・未成年のお客様のお申し込みについて：公的な身分証明書(※1)をお持ちでない未成年の方は、必ず保護者の方の名前で応募ください。

・イベント当日のご来場について：イベント当日は、必ず申し込んだ保護者の方と一緒に来場ください。受付にて、申し込み内容と照合するため、保護者の方の公的な身分証明書の提示・確認を実施します。

※公的な身分証明書とは、運転免許証、マイナンバーカード（写真付きのもの）、パスポート、住民基本台帳カード（写真付きのもの）など発行元が国や地方公共団体のものとなります

Z世代から絶大な人気を誇る「しなこちゃん」がアンバサダーとして盛り上げる、懐かしくも新しい特別な期間限定ショップ。

Shibuya Sakura Stage「キャラコレ」にて2025年10月23日より開催される「パンシェル POP UP SHOP」の紹介でした☆

