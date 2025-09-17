女優・宮沢りえが１２月公開予定の映画「映画ラストマン ―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（平野俊一監督）に出演することが１７日に発表され、そのビジュアルも公開。ネットが沸いた。

公式インスタグラムでは「皆実広見（みなみ・ひろみ）の“初恋の人”として宮沢りえ が出演！」と発表。福山雅治演じる主人公・皆実広見の初恋相手だという。「皆実の"初恋の人"ナギサ・イワノワ役で宮沢りえが出演！連続ドラマで描かれなかった、皆実の過去も明らかに──?!」とストーリーを紹介した。

フォロワーは「思いもかけないカップルで朝から驚きです。どんなストーリーになるのか、冬が待ち遠しいです」とびっくり。ネット上でも「えーマジですか？宮沢りえさん。ラストマン出演！初恋役なんてかなり嬉（うれ）しいです」「なんと大好きな宮沢りえさんが」「嬉し〜ホントにお綺麗よね」「うわー！宮沢りえか！！なんとこれはまた。やばい取り合わせ」「宮沢りえさん、お美しい」「この場面の写真でも美しすぎる！！」と多くの反響が寄せられた。

宮沢はプライベートでは、一般男性と結婚し１女をもうけるも２０１６年に離婚。同年８月の舞台「ビニールの城」で初共演して意気投合した元Ｖ６の森田剛と１８年３月１６日に結婚した。２１年１１月からは２人で事務所「ＭＯＳＳ」を設立し活動している。「ＭＯＳＳ ＳＴＵＤＩＯ」のインスタグラムでは過去に、森田と撮影した夫婦ショットもアップされて話題になった。