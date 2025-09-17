ドラマ『君がトクベツ』に渡邉美穂が本人役で出演 大橋和也“皇太”をテレビ番組ゲストとして迎える
俳優の畑芽育と7人組グループ・なにわ男子の大橋和也がW主演した映画『君がトクベツ』がドラマ化、9月16日からMBS／TBSドラマイズム枠でスタートした。第1話に原作者である幸田もも子氏の実写映画『あたしの！』に主演した渡邉美穂が本人役で出演した。また、第2話の場面写真も公開された。
【動画】大橋和也が国民的アイドル演じる！OPテーマ入り『君がトクベツ』予告
今作は幸田氏による少女漫画『君がトクベツ』（集英社マーガレットコミックス刊）を実写化。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子、若梅さほ子（畑）がある日、アイドルグループ「LiKE LEGEND」の皇太（大橋）とまさかの出会いを果たす。2人の恋には、映画では描かれなかった続きがあったようで…。ドラマでしか見られない皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後の物語もたっぷり描く。
渡邉が演じたのはタレント・渡邉美穂役。ドラマ冒頭では、渡邉がテレビ番組のゲストに、国民的アイドル・桐ヶ谷皇太を迎えるというシーンから始まった。「実は私、桐ケ谷さんのファンなんです！」という渡邉に、皇太もまんざらではない顔…。「天から与えられたこの輝きで、みんなを照らしたいと思います！」と原作同様のセリフもあった。
渡邉は「幸田もも子先生の作品に再び出演させていただくことができて、とてもうれしかったです。本人役というなかなかない経験で、楽しく撮影に参加させていただきました。もも子先生の作品は前に進む勇気を貰えるし、明るい気持ちになるので大好きです！｢君がトクベツ｣も、登場人物それぞれが成長していく様子や輝く姿にパワーをもらえる作品だと思います。ぜひたくさんの方に観ていただきたいです」とコメントを寄せている。
■第2話あらすじ
超人気アイドル・桐ヶ谷皇太に突じょ降りかかった衝撃のスキャンダル。
悪意に満ちた週刊誌の記事により、彼は無期限活動休止に追い込まれる。マスコミにも追われ、途方に暮れる皇太に叶翔（木村慧人）はとある避難場所を提案。そこはなんと、皇太が想いを拒絶したさほ子（畑芽育）の家で…。
気まずい同居生活が始まるが、世間から孤立し、幼馴染・玲衣（星乃夢奈）への罪悪感に苦しむ皇太は「オレはもう正真正銘のひとりだ」と光を失う。そんな彼を支え、「あなたは一人じゃない！」と必死に声援を送るさほ子の姿に、皇太の心は激しく揺れ動く。
ささほ子の応援により、過去と向き合う決意を固めた皇太。再起を懸けたサプライズライブで復活を果たし、さほ子へ自身の想いを告白する。
しかし、彼女の答えは…。 キラキラアイドルの決死の告白は、超ネガティブ女子に届くのか──。「推し」と「一般人」の世界が交差する、最高に尊い“うぶキュン”ラブコメディー第2話。
