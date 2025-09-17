ROBOZ、1,000機による大型ドローンショーを披露！Busan World Drone Festival 2025

ROBOZは、韓国・釜山で開催される「Busan World Drone Festival 2025」に出場し、1,000機による大型ドローンショーを披露します。

 

Busan World Drone Festival 2025

 

 

会場　　　： 釜山港・北港親水公園一帯(North Port Water Park)

内容　　　： 日本・アメリカ・中国の3カ国のドローンライトショーを鑑賞し、

専門審査員(50％)と観覧客(50％)の投票により部門別表彰国を決定。

日程　　　： 前夜祭 花火×ドローンショー　2025年9月20日(土)21:30〜

本戦　 ドローンライトショー競演　2025年9月21日(日)20:30〜

入場　　　： 無料(入場制限なし)

テーマ　　： 希望に向かって共に歩む

プログラム： 国別ドローンライトショー、ブリッジ演出 ほか

同時開催　： Busan Jazz Festa 2025(有料・ランドマーク特設会場)／

BWDFは北港親水公園で無料開催

 

このフェスティバルは世界規模のドローンライトショー競演で、会期中に総計5,000機が投入される韓国最大級のプロジェクトとして釜山・北港で開催されます。

テーマは「希望に向かって共に歩む」で、国別ショーやブリッジ演出など、多彩なプログラムが予定されています。

■企画概要(日本・ROBOZドローンショー)

 

 

内容　　　：1,000機によるオリジナル・ドローンライトショー

コンセプト：BWDFのテーマ「希望」を基調に、日本の名所を象徴する造形を連続展開

演出要素　：大規模フォーメーション、海面反射を活かした鏡像効果、音楽同期、メッセージ描画

 

■注意事項

天候(風・降雨・視程)や安全上の理由、主催者判断等により、演出内容・機数・上演時間は予告なく変更または中止となる場合があります。

