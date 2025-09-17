『最後の鑑定人』主演・藤木直人、デビュー30周年の節目の作品が撮了 花束手にガッツポーズ【コメントあり】
俳優の藤木直人が主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『最後の鑑定人』（毎週水曜 後10：00）が17日に最終話を迎える中、クランクアップの様子が到着した。
【写真】藤木を支える“変人”研究員を演じる白石麻衣
同作は、かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公・土門誠（藤木）が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品。今作は岩井圭也氏の同名小説を映像化した。
終日まで撮影が続いた藤木は、最後のシーンを撮り終えてオールアップ。都丸役の中沢元紀から大きな花束を渡されると「もう（難しい）せりふは覚えなくていいんですね（笑）」と語り、自身初となる鑑定人という役では専門用語のせりふに苦しめられた様子。さらに「デビュー30周年という節目に、この作品に巡り会えたことが本当にうれしかった」と笑顔で明かしながら、３カ月間の撮影期間を振り返った。
◆藤木直人
「本当にお疲れ様でした。もう、せりふ覚えなくていいんですね（笑）。今作のオファーを受けたとき“今年の夏は忙しくなるな”と覚悟して臨みましたが、スケジュールも切羽詰まっていたし酷暑だったしセリフ量も多く本当に大変でした…。でも、めちゃくちゃ楽しかったです！すてきなキャストの皆さん、元気で明るくてクリエイティブなスタッフの皆さんがいてくれたからだと感謝してます。僕は1995年にデビューしたのですが、30年という節目にこの作品に巡り会えたことが本当にうれしかったですし、自分の中でも記念になる30周年となりました。本当にありがとうございました！」
