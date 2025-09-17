miwa、15周年記念ライブツアー開催決定 ベスト盤『mi』『wa』を網羅するセットリストに期待
シンガー・ソングライターのmiwaが、デビュー15周年を記念したライブツアー『15th anniversary tour "miwa"』を来年2月に開催することが決定した。ツアーは大阪、東京、愛知の3都市で行われる。
【動画】「ヒカリヘ」×『リッチマン、プアウーマン』スペシャルミュージックビデオ
3月にリリースされた15周年記念ベストアルバム『mi』『wa』のタイトルを冠した今回のツアーは、2枚のベスト盤に収録された楽曲を網羅する内容になるという。同ベスト盤は、エモーショナルな楽曲とチルアウト系の楽曲をそれぞれ集めた構成となっており、これまでのベストアルバムには未収録だった楽曲も含まれていたことから、ツアーでは“隠れた名曲”の披露に期待が高まる。
miwaは、代表曲「ヒカリヘ」と、ドラマ『リッチマン、プアウーマン』の映像を組み合わせたスペシャルミュージックビデオを公開し、音楽急上昇チャートで16位まで上昇。100万回再生間近となるなど、アニバーサリーイヤーにふさわしい盛り上がりを見せている。
■『15th anniversary tour "miwa"』公演概要
【大阪公演】
2026年2月21日（土）
大阪・Zepp Osaka Bayside
午後4時30分開場／午後5時開演
【東京公演】
2026年2月23日（月・祝）
東京・Zepp DiverCity
午後4時30分開場／午後5時開演
【愛知公演】
2026年2月28日（土）
愛知・Zepp Nagoya
午後4時30分開場／午後5時開演
【動画】「ヒカリヘ」×『リッチマン、プアウーマン』スペシャルミュージックビデオ
3月にリリースされた15周年記念ベストアルバム『mi』『wa』のタイトルを冠した今回のツアーは、2枚のベスト盤に収録された楽曲を網羅する内容になるという。同ベスト盤は、エモーショナルな楽曲とチルアウト系の楽曲をそれぞれ集めた構成となっており、これまでのベストアルバムには未収録だった楽曲も含まれていたことから、ツアーでは“隠れた名曲”の披露に期待が高まる。
■『15th anniversary tour "miwa"』公演概要
【大阪公演】
2026年2月21日（土）
大阪・Zepp Osaka Bayside
午後4時30分開場／午後5時開演
【東京公演】
2026年2月23日（月・祝）
東京・Zepp DiverCity
午後4時30分開場／午後5時開演
【愛知公演】
2026年2月28日（土）
愛知・Zepp Nagoya
午後4時30分開場／午後5時開演