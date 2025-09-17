山下美月、猫耳姿でディズニー満喫ショット「猫耳かわいすぎ」「気づいたら髪長い！」
元乃木坂46で俳優の山下美月（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを楽しむ様子を公開した。
【写真】かわいすぎる！ディズニーで猫耳姿を披露した山下美月
山下は「まだハロウィンのグッズ無かった」とつづりつつも、猫耳のピンをつけてディズニーを楽しむ姿を投稿。チュロスを手に持ったり、「HALLOWEEN 2025」と書かれた壁の前でポーズをしたり、満喫している写真を公開した。
この投稿にファンからは「猫耳美月ちゃんかわいすぎ」「美月猫かわいい〜」「いくら何でもかわいいすぎます！好き！！」「はぁ〜全部かわいい」「相変わらずビジュ最強すぎ」「気づいたら髪長い！」などの声が寄せられていた。
