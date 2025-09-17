『週刊少年マガジン』42号に登場する小坂菜緒

　日向坂46の小坂菜緒（23）が、10日発売の『週刊少年マガジン』42号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

　同グループの15thシングル「お願いバッハ！」では、前号の『マガジン』に登場した金村美玖とともにWセンターを務める小坂。笑顔でソファに横たわる姿や、アンニュイな表情でたたずむ美しい横顔まで、さまざまな表情のグラビアを披露している。

　同号の巻頭カラー漫画は『ガチアクタ』（裏那圭 graffiti design/晏童秀吉）。

【写真】撮影／HIROKAZU　スタイリング／優哉　ヘアメイク／遠山祐紀　デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）