¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµÜÇ÷¤Ç¤¹¥Ã!¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤ä¤é¤«¤·¤Æ·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£·à¾ì¤Ç¥Í¥¿¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ö·Ý¿Í¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤·¤ó¤¤¤Á¤Î½Ð±éÎÁ¤â¾å¤¬¤ê¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯»Å»ö¤ËÎå¤àËèÆü¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡2022Ç¯¡¢¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Å»ö¤Ï½çÄ´¤À¤¬Îø°¦¤ÎÊý¤Ï±À¹Ô¤²ø¤·¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÌ´¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ØTHE W¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤ÉÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È3°Ì¤Ç¤¹¤è¡¢4°Ì¤Ç¤¹¤è¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ä¥¥Ä¤¤¡ª¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£½÷À·Ý¿Í¤Ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸ýÀâ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¡¢¤³¤Ã¤Á¸þ¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Í³ËÛÊü¤ËÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¡£¤«¤Ä¤Æ¡È7¸Ôµ¿ÏÇ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê´é¡£¡Ö»öÌ³½ê¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Éô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆDM¤È¤«Á´Éô»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£Å·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£