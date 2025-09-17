長尾謙杜、標準語セリフのイントネーションに苦戦 『おいしくて泣くとき』メイキングダイジェスト版が公開
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が劇場映画初主演を務めた映画『おいしくて泣くとき』Blu-ray＆DVD（10月8日発売）豪華版に収録されるメイキング映像「Making of おいしくて泣くとき」のダイジェスト版が公開された。
【動画】長尾謙杜＆當真あみの胸キュンシーンが解禁
原作は作家・森沢明夫氏による同名小説。繊細な人間ドラマに定評のある横尾初喜監督がメガホンをとり、長尾、當真あみらフレッシュなキャストを迎えて実写映像化した。
メイキング映像「Making of おいしてく泣くとき」は45分を超える大ボリューム。今回公開されたダイジェスト版には、標準語のセリフのイントネーションに戸惑う長尾の姿や、劇中のキーアイテムでもある“四つ葉のクローバーの栞”を実際にスタッフにプレゼントするために四つ葉のクローバーを2週間で30個見つけたと話す當真の様子など、本編では見られない俳優の素顔が数多く収められている。
さらにBlu-ray＆DVD豪華版には、メイキングをはじめ2時間半以上に及ぶ映像特典に加え、長尾、當真、横尾監督にとって初挑戦となるオーディオコメンタリーを収録。まさに「おいし泣き」を余すことなく堪能できる内容となっている。
