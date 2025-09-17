バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」が、伊勢原市のふるさと納税返礼品として採用されたことを発表。

バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」

バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」が、伊勢原市のふるさと納税返礼品として採用されたことを発表しました。

ふるさと納税においてモビリティを返礼品とするのは日本初(伊勢原市調べ)であり、同社としても製品を通じて地域貢献・新しい移動手段の普及を推進していきます。

【VIVEL TRIKEについて】

「VIVEL TRIKE」は、株式会社バブルが開発した次世代型の電動三輪モビリティです。

・高い安定性：三輪構造により転倒リスクを低減

・幅広いユーザー層：高齢者や小さなお子様のいるご家庭にも安心

・多様な用途：街乗り・観光・日常の買い物など幅広いシーンで活躍

・4モデル展開：鉛バッテリー／リチウムバッテリー、1500W／2000Wモデルをラインナップ

街中での利便性とスタイリッシュなデザインを両立し、日常生活からレジャーまで多彩な利用シーンを想定しています。

【ふるさと納税での提供について】

今回の返礼品は、楽天ふるさと納税およびさとふるにて申込受付を開始します。

寄附者の皆さまには、VIVEL TRIKEを通じて「伊勢原市発のモビリティライフ」を体感できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伊勢原市のふるさと納税返礼品として採用！バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」 appeared first on Dtimes.