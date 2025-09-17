堂本光一×Hey! Say! JUMP×KEY TO LITが“化学反応”回出演者が発表
“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演するPrime Videoの音楽番組『Star Song Special』（読み：スターソングスペシャル）シーズン2が10月2日午後4時から隔週木曜日に配信される。初回は堂本光一×Hey! Say! JUMP×KEY TO LITがスペシャルトークを展開する。
【写真】7ヶ月ぶりの出演！MCを務める堂本光一
今年2月より全12回にわたって配信され、最終回で「10月からシーズン2配信決定」の情報が発表されると、視聴者から「10月まで待ち遠しい！」「まだまだ見たいグループがたくさんいる！」など期待の声が続々と上がっていた。
シーズン2でも“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、NGなしのコラボトークはもちろんのこと、シーズン2ではジュニアが自由にアピールする新コーナーも登場。前シーズンと同じく超豪華クオリティで、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届けていく。
シーズン2初回では、ともに“スタソン”グループ初登場となるHey! Say! JUMPとKEY TO LITが参戦。それぞれライブパフォーマンスを披露するほか、番組恒例のコラボトークにも臨む。注目の初回でMCを務めるのは、シーズン1初回でもMCを務めた光一。7ヶ月ぶりの出演となる光一だが、今回はMCだけでなくスペシャルライブにも満を持して登場。気になる詳細については後日発表だ。
