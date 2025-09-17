¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2ÃÆPV²ò¶Ø¡¡ÍðÇÏ¤ËÇ÷¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥à¡¼¥¹¡¢±¦µþ¤Ê¤ÉÂ³¡¹¡ªÂè1´ü¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤òÌµÎÁ³«Êü
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢PVÂè2ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡õ£×£Å£Â¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1´ü¤ÎÈÏ°Ï¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò°ìµóÌµÎÁ³«Êü¡£9·î17Æü¡Á10·î5Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤à¤³¤È¤ÇÂè2´ü¤«¤é»ëÄ°¤·¤Æ¤âÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇ»¸ü¥¥¹¡ª¡©¿åÃå»Ñ¤Î¥¥ã¥éÃ£¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2ÃÆPV
¡¡º£²ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÉ÷¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¤é¤ó¤Þ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢ÎÉ²ç¡¢¶åÇ½¡¢¸¼ÇÏ(¥Ñ¥ó¥À)¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè2´ü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥à¡¼¥¹¡¢±¦µþ¡¢È¬ÊõÀÆ¡¢¥³¥í¥ó¡¢¸ÞÀ£Å£¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢Âè2´ü¤ÇÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤Î2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢Âè2´ü¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ë¤è¤ëÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×¤Î²»¸»¤òËÜ±ÇÁüÆâ¤Ç½é²ò¶Ø¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¤½¤Îµöº§¡¦Å·Æ»¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¡£¸¶ºîÌ¡²è¤¬¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ç1987Ç¯¡Á1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤äOVA²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê¤¢¤«¤ÍÌò¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï2010Ç¯¤ÎOVA¡ÖIt¡Çs a Rumic World ¤é¤ó¤Þ1¡¿2 ¡Á°Ì´¡ª½ÕÌ²¹á¡×°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏÌò¤Ï»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¤é¤ó¤ÞÌò¤ÏÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢Å·Æ»¤¢¤«¤ÍÌò¤ÏÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1989Ç¯ÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24:55¡ÁÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¡¡ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇ»¸ü¥¥¹¡ª¡©¿åÃå»Ñ¤Î¥¥ã¥éÃ£¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2ÃÆPV
¡¡º£²ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÉ÷¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¤é¤ó¤Þ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢ÎÉ²ç¡¢¶åÇ½¡¢¸¼ÇÏ(¥Ñ¥ó¥À)¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè2´ü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥à¡¼¥¹¡¢±¦µþ¡¢È¬ÊõÀÆ¡¢¥³¥í¥ó¡¢¸ÞÀ£Å£¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¤½¤Îµöº§¡¦Å·Æ»¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¡£¸¶ºîÌ¡²è¤¬¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ç1987Ç¯¡Á1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤äOVA²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê¤¢¤«¤ÍÌò¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï2010Ç¯¤ÎOVA¡ÖIt¡Çs a Rumic World ¤é¤ó¤Þ1¡¿2 ¡Á°Ì´¡ª½ÕÌ²¹á¡×°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏÌò¤Ï»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¤é¤ó¤ÞÌò¤ÏÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢Å·Æ»¤¢¤«¤ÍÌò¤ÏÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1989Ç¯ÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24:55¡ÁÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¡¡ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£