自民党の総裁選をめぐり、党の選挙管理委員会は立候補者による地方遊説を東京・大阪・名古屋の3大都市でおこなう方針を決めました。

今月22日告示、来月4日投開票の総裁選をめぐり、党の選挙管理委員会はきょう午前、討論会や地方遊説の詳細などについて意見を交わしました。

終了後、逢沢選挙管理委員長は東京都内・大阪市・名古屋市の3か所で地方演説会をおこなうとあきらかにしました。また、討論会は3回実施する予定です。

一方、候補者たちの動きも本格化しています。

小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）

「きょうもよろしくお願いします」

自民党 塩崎彰久 衆院議員

「党も政治も思い切って変えてほしいという中堅・若手の期待めちゃくちゃ大きいですから、自民党再起動よろしくお願いします」

小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）

「力一つに突破していきます」

小林鷹之元経済安全保障担当大臣は議員事務所をまわり支援を要請、茂木前幹事長も午後、都内のこども園を視察する予定です。また、林官房長官はあす午後、政策発表会見をおこなう見通しです。