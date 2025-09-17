【中継】旧統一教会・韓鶴子総裁が韓国・特別検察に初めて出頭　16日夜には尹前大統領に近い“重鎮”議員逮捕

旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が17日午前10時前、韓国の特別検察に初めて出頭しました。

一連の疑惑に韓総裁が直接指示をしていたのか注目されます。

ソウルから、FNNソウル支局・一之瀬登記者が中継でお伝えします。

取調室があるビル前には警察車両が立ち並び、厳重な警備体制がしかれています。

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫妻を巡る疑惑は、旧統一教会のトップに捜査が及ぶ事態に発展しました。

韓総裁は午前10時前、関係者に手を引かれながら取調室のあるビルに入りました。

旧統一教会・韓鶴子総裁：

（Q.金建希（キム・ゴンヒ）氏にかばんなど渡すように言いました？）雨が降るのにご苦労さまです。後で聞いてください。

特別検察は教団の元幹部が尹前大統領の妻・金建希被告に高級ブランドバッグなどを贈り、見返りに便宜を受けようとした過程で韓総裁が承認していた可能性があるとみて捜査しています。

また、この元幹部から1億ウォン（約1000万円）を受け取った疑いで、尹前大統領に近い重鎮議員・権性東（クォン・ソンドン）氏も16日夜に逮捕されています。

一方、教団側はソウル近郊にある教団本部に幹部ら1000人余りを集め、緊急集会を開いています。

韓総裁は一連の疑惑を否定していて、教団と尹前政権との接点や韓総裁が直接関与や指示をしていたのかが最大の焦点となります。