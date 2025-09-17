「元祖メガネっ子アイドル」のタレント時東ぁみ（37）が17日までにブログを更新。胃腸炎と診断されたことを報告した。

時東は14日に鹿児島県・奄美大島で行われた防災イベント「奄美豪雨災害から15年親子で防災を学ぼう」に出演したが、翌日の投稿で「イベントの途中から体に異変があり 体調を崩してしまいました」と報告。「昨日の11:30に食べたお弁当以来 何も食べられず…ようやく先ほどお味噌汁が飲めました。。。」と状況を記していた。

今回、病院を受診し「流行ってると言われてるコロナやインフルは陰性で一安心。血液検査をしてもらい 食べ物からの胃腸炎ということがわかりました」と診断結果を報告。

嘔吐（おうと）はなく「高熱とピーだけ 高熱から始まったので胃腸炎なんて思ってもなかった」と症状を明かし、「食欲がなく2日ほぼ食べられてないので 即点滴予防接種 整腸剤と解熱剤をいただいて帰宅しました。まだ高熱で症状は落ち着いてないですが何かがわかってホッとしてます 普段あまり体調を壊さないので忙しさと睡眠不足が重なって菌に負けてしまったんだと思います」とつづった。

「1日でも早く本調子になるように頑張って休みます ご迷惑をかけてる皆様すみません」と時東。「来週にはバースデーイベントもあります！」とし、「倒れてる場合じゃない！！気合いじゃーーー」と意気込みをつづった。