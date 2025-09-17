尾翼や増槽に特別塗装

航空自衛隊は2025年9月15日、千歳基地（北海道千歳市）に所属するF-15戦闘機が最初の目的地であるアメリカ・アラスカ州のアイルソン空軍基地に到着したと発表し、その様子を公式Xで公開しました。

【画像】尾翼に注目！これがアラスカに着陸した特別塗装の空自F-15です

航空自衛隊は9月14日（日）から10月1日（水）まで、「北米・欧州親善訪問（Atlantic Eagles）」の一環として、航空機を北米や欧州に派遣することを明らかにしています。なお、空自の戦闘機が欧州を訪問するのは初となります。

アメリカのアイルソン空軍基地、カナダのグースベイ空軍基地、イギリスのコニングスビー空軍基地およびブライズ・ノートン空軍基地、ドイツのラーゲ空軍基地の4か国5か所を巡る予定となっています。

派遣されるのは、第2航空団（千歳基地）のF-15戦闘機4機、第1輸送航空隊（小牧基地）のKC-767空中給油・輸送機1機、第2輸送航空隊（入間）のC-2輸送機1機、そして第3輸送航空隊（美保）からC-2輸送機とKC-46A空中給油・輸送機が各1機（計2機）の総計8機、人員約180名です。

アイルソン空軍基地に到着した空自のF-15は、第201飛行隊の機体で、尾翼や増槽に記念マーキングが描かれています。4機のF-15とKC-767がズラリと駐機する画像も公開されています。