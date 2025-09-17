「PayPay」が11月以降の「あなたのまちを応援プロジェクト」を発表
PayPayは地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、11月以降に実施されるキャンペーンを発表した。
11月以降に新たにキャンペーンを開催するのは、北海道当別町や岩手県釜石市、千葉県佐倉市など10市区町村。
期間中、対象店舗の買い物をPayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイントで支払いすると、最大30%が付与される。付与上限や、キャンペーン実施期間は自治体によって異なる。
（第3弾） 11月1日～11月15日 最大15％ 1回：3000ポイント
期間：3000ポイント 岩手県花巻市
（第12弾） 11月1日～11月30日 最大20％ 1回：2000ポイント
期間：5000ポイント 岩手県釜石市
（第4弾） 11月1日～11月30日 最大20％ 1回：1000ポイント
期間：2000ポイント 岩手県野田村
（第3弾） 11月1日～11月30日 最大25％ 1回：2000ポイント
期間：5000ポイント 栃木県野木町
（第3弾） 11月1日～11月30日 最大20％ 1回：5000ポイント
期間：2万ポイント 千葉県茂原市
（第2弾） 11月1日～11月30日 最大30％ 1回：3000ポイント
期間：5000ポイント 千葉県佐倉市
（第4弾） 11月1日～11月30日 最大10％ 1回：1000ポイント
期間：5000ポイント 東京都小金井市
（第3弾） 11月1日～11月30日 最大30％ 1回：3000ポイント
期間：1万2000ポイント 愛知県一宮市
（第7弾） 11月1日～11月30日 最大10％ 1回：1000ポイント
期間：5000ポイント 滋賀県彦根市
（第4弾） 11月1日～11月30日 最大15％ 1回：2000ポイント
期間：4000ポイント