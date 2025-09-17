ロックバンド「TRICERATOPS」和田唱（49）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ミュージカル「のだめカンタービレ」に出演した妻で女優の上野樹里（39）との2ショットを公開した。

15日に千秋楽を迎えた同作で音楽を担当した和田は「千秋楽から一夜明けて。今回は台湾公演含めバッチリ8公演、同行させて頂いた。ゲネプロも入れれば10回、客席から観劇した。もちろん劇中歌のメロディーやコードのチェック、いろんなタイミングなどをその都度指示する役割りもあったし、役に立てたかはさておき、キャストの皆さんに連日楽屋で声掛けして和んでもらいたい、なんて思ってた」とコメントし、「のだめ」こと野田恵役を演じた妻の上野との2ショットを公開。

続けて「でも気が付けば、僕は皆さんのファンになってた。だからむしろ、毎回見たくて見てたというのが本音だ」とした上で、「そんなわけで今朝のロスっぷりったらない。裏方でもこんな気持ちになるんだから、あんなに毎日一緒にステージに立って共に演じ歌ったキャストの皆さんはどんな気持ちになるのか？だって急に終わって、それぞれが日常やまた別の現場に戻っていくわけでしょ？まぁ言わばそういうお仕事なわけだから慣れてるのかなぁ？俺みたいなミュージシャンにはそういう免疫がないよ（笑）」と明かした。

さらに「ともあれ、こんな機会をまた与えて頂き、東宝の皆様はじめ、感謝感謝感謝です。昨日の千秋楽は初めて原作の二ノ宮知子先生にもお会いでき、目を潤ませながら楽曲を褒めて頂きました。全てが報われた気持でした」と振り返り、「最後に千秋先輩風に言うなら、のだめ、今回も本当によくやったな。連日6千人のお客さんを目の前にして。未経験のことなのに堂々たるもんだった。輝いてたぞ」と上野へメッセージを送った。