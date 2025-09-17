自民党総裁選をめぐり、高市前経済安保相が立候補会見を19日に開く方向で調整していることが分かりました。中継です。

他の候補者の発信が続く中、高市氏は静観の姿勢を続けています。陣営の1人は、「知名度は十分なので焦る必要はない」と話しています。

複数の陣営関係者によりますと、高市氏は立候補の表明会見を19日に開く方向で調整しているということです。

これまでに表立った動きを見せていない高市氏ですが、会見原稿の手直しをしたり、国会議員などに支持を呼びかける電話をかけたりするなど、水面下で準備を進めています。

一方、小泉農水相は週内に会見を開く方向で調整を進め、林長官は18日、政策発表会見を開く予定です。小林元経済安保相は、自身を支持する議員の事務所などにあいさつ回りをしています。

小林元経済安保相「今日もよろしくお願いします」

塩崎彰久議員「党も政治も思い切って変えてほしいという中堅若手の期待、めちゃくちゃ大きいですから。自民党再起動、よろしくお願いします」

小林元経済安保相「力をひとつに突破していくので、よろしくお願いします」

また、茂木前幹事長は、午後、都内のこども園を視察する予定で、子育て政策をアピールしたい考えです。