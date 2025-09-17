【カラバオカップ】クリスタル・パレス 1−1（PK4ー2）ミルウォール（日本時間9月17日／セルハースト・パーク）

【映像】鎌田大地の「絶品スルーパス」

クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、必殺スルーパスでピッチを切り裂いて決定機を演出した。

日本時間9月17日のカラバオカップ3回戦で、クリスタル・パレスはミルウォールが対戦。ダブルボランチの一角で先発した鎌田は何度も攻撃に絡み、1−1で迎えた90＋3分にはビッグチャンスを作り出した。

相手陣内の中央でボールを受けた鎌田は、前後で4人囲まれる状況になったが冷静に右方向にドリブル。そして、右足をコンパクトに振って、敵最終ラインの間を縫う完璧なスルーパスを駆け上がってきたDFダニエル・ムニョスに通した。

この流れから最後は、ゴール前中央のFWジャン＝フィリップ・マテタがフィニッシュ。足を滑らせる格好となりシュートは枠外になったものの、鎌田の技術と視野の広さが光ったシーンだった。

このプレーはSNS上で話題を集め、ファンからは「鎌田うま」「鎌田やばいな」「今のスルーパスとか絶品なんだが」「鎌田よかっただけに決勝点になってほしかったわ」「92分にそのパスを出せるのか…。凄すぎる」「鎌田のパスは素晴らしかったけどねー」「鎌田の値千金レベルのスルーパス」と称賛に声が集まっている。

なお、試合は1ー1のままPK戦に突入。鎌田は先攻の4人目のキッカーを務めて成功し、続くミルウォールのキッカーが失敗したことで、クリスタル・パレスのベスト16進出が決まった。

（ABEMA de DAZN／カラバオカップ）

