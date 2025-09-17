俳優の松田翔太（40）が、貴重な夫婦ショットとともにつづった喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】「ダッジ・チャージャー」と写る妻の写真や松田龍平との2人旅の様子

2018年4月、モデルの秋元梢（38）との結婚を発表した松田。Instagramでは、アメ車の「ダッジ・チャージャー」と写る、妻・秋元の写真や、兄で俳優の松田龍平（42）と2人旅を楽しむ様子などを公開してきた。

妻・秋元梢との貴重な2ショットに反響

2025年9月15日の更新では、40歳の誕生日を迎えたことを報告し、秋元との貴重な夫婦ショットを披露している。「4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました。本当にありがとうございます」

松田の報告に、モデルの佐田真由美（48）が「おめでとう」とメッセージを送ったほか、俳優の市原隼人（38）、満島真之介（36）、歌手のアイナ・ジ・エンド（30）らが「いいね！」を付け祝福している。ファンからも、「大好きな2人。おめでとうございます」「お似合いのご夫婦でステキな写真。憧れです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）