Hamee（ハミィ）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、“飾る”をコンセプトに、ゲーミングモニターやモニターアームにデザインをあしらった「Decora シリーズ」の第1弾を発表した。

Pixioモニターをステッカーなどでかわいく装飾するユーザーの投稿から着想を得たという「Decora シリーズ」では、性能はそのままにデザイン性をさらに高めた、これまでにない個性的なデバイスが展開される。

第1弾として、天使の羽をモチーフにあしらったゲーミングモニター「PX248 Wave Pastel Blue Angel」とモニターアーム「PS1S Wave Pastel Blue Angel」、悪魔の羽をモチーフにあしらったゲーミングモニター「PX248 Wave Pastel Pink Devil」とモニターアーム「PS1S Wave Pastel Pink Devil」が登場する。価格はゲーミングモニターが各28,980円、モニターアームが各9,980円。9月17日よりPixio公式ストアにて予約販売が開始されている。Pixio公式ストア以外の店舗での予約販売は9月24日開始予定。

また、発売を記念して、9月17日から10月10日まで対象商品の15%OFFセールが開催される。

「PX248 Wave Pastel Blue Angel/PX248 Wave Pastel Pink Devil」製品特長

23.8インチで画面が視界に収まりやすくFPSゲームなどに適しており、Fast IPSパネルの鮮やかな色合いにより作業も快適に行なえる。また、200Hzの高リフレッシュレートに対応しているため、画面の移り変わりが激しいゲームも楽しめる。

製品背面と前面に「天使の羽」、「悪魔の羽」モチーフのデザインを加え、よりデスク環境を可愛くコーディネートできる。

PX248 Wave Pastel Blue Angel

価格：28,980円

□公式ストア

□Amazon

□楽天市場

□Yahoo!ショッピング

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

PX248 Wave Pastel Pink Devil

価格：28,980円

□公式ストア

□Amazon

□楽天市場

□Yahoo!ショッピング

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

製品仕様

「PS1S Wave Pastel Blue Angel/PS1S Wave Pastel Pink Devil」製品特長

本体サイズ：54.1×19×42.16cm（長さ×幅×高さ） 重量：3.17Kg 画面サイズ：23.8インチ アスペクト比：16：9 解像度：FHD (1920×1080) リフレッシュレート：200 Hz 応答速度：1ms (GTG) 液晶パネル：Fast IPS / 非光沢 色域：112.44% sRGB 端子：HDMI2.0 ×1 / DisplayPort1.4 ×1 / Head Phone Jack 機能：FreeSync Premium/G-SYNC Compatible対応/HDR10/Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/VESA対応75mmピッチ(VESAアダプター使用時100mmピッチ)/Overdrive/HDR 保証・サポート：公式ストア 3年間 / 30日間の無料返品サービス、その他公式店舗 2年間 / 30日間の無料返品サービス

重量1～9kg、17～32インチ、VESA規格（75×75mm、100×100mm)のモニターに対応。取り付けたモニターは上向き45度、下向き45度、左右90度、回転360度、また上下左右だけなく前後にも調節できる。組立・取付が簡単で、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応している。

PS1S Wave Pastel Blue Angel

価格 ：9,980円

□公式ストア

□Amazon

□楽天市場

□Yahoo!ショッピング

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

PS1S Wave Pastel Pink Devil

価格：9,980円

□公式ストア

□Amazon

□楽天市場

□Yahoo!ショッピング

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

発売記念セール概要

Decoraシリーズの発売を記念して、同製品を対象とした15%OFFセールがPixio全店にて開催される。

【セール期間】

公式ストア：9月17日（水）～10月10日（金）

その他店舗：9月24日（水）～10月10日（金）

【対象製品】

PX248 Wave Pastel Blue Angel／PX248 Wave Pastel Pink Devil

通常価格：28,980円 → 特価：24,633円

PS1S Wave Pastel Blue Angel／PS1S Wave Pastel Pink Devil

通常価格：9,980円 → 特価：8,483円