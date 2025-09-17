ミスド×ブラックサンダーコラボから“猫型ドーナツ”ネットオーダー限定で登場 5つのトッピングが生むザクザク食感
【モデルプレス＝2025/09/17】ミスタードーナツでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションを今年も実施。ミスドネットオーダー予約注文限定ドーナツ「衝撃！？焼きチョコブラックサンダーキャット」を新たに発売する、予約開始は9月18日（木）から。
【写真】ミスド、ブラックサンダーと再コラボ！
現在ミスタードーナツでは、「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」としてハロウィーン仕様のドーナツを販売中。
新商品「衝撃！？焼きチョコブラックサンダーキャット」は、ハロウィーンらしいネコの形に成型したサクサクのオールドファッション生地に、ミスタードーナツ55周年を記念した、5つのトッピングを使用。
チョコフィリング、ゴールデントッピング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピング。チョコレートをコーティングしてオーブンで焼き上げ、チョコクランチとココナツをのせて仕上げた。
予約開始は9月18日（木）からで前日までの要予約。商品受け渡しは10月1日（水）からとなる。（modelpress編集部）
販売期間：10月1日（水）〜10月31日（金）お渡し分まで（なくなり次第終了予定）
価格：テイクアウト 324円
※ネットオーダー予約注文開始日は9月18日（木）〜
※受け取り当日の注文は不可、受取前日までのネットオーダーでの予約注文で購入可。ショップにより１日ごとの予約数量は異なる。
対象ショップ：ミスドネットオーダー実施店（一部ショップ除く）
【Not Sponsored 記事】
