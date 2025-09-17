ギフト向けの品格あり！ 辛党にも嬉しい、老舗ホテルのクッキー缶が素敵すぎる

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『オーキッド スイーツ＆デリ』のオトナのポケット缶シリーズです。

オトナのポケット缶シリーズ「サブレ サレ アンチョビ＆オリーブ」12枚入り（各6枚）\2,500。オトナのポケット缶シリーズは、シンプルなデザインと持ち運びやすいサイズ感。ほかに、「チョコレート アマンド ショコラ キャラメリゼ」\3,000も。

真野（以下M） ホテル・オークラ東京の『デリカテッセン シェフズガーデン』が7月、『オーキッド スイーツ＆デリ』とショップ名を新たにリニューアルオープンしました！

編集S（以下S） 気になります！

M 新しく分けられた“プレミアムホテルメイドレーベル”は、製造から梱包まですべて館内で行っていて、ギフトにもぴったり。今回はその中から、オトナのポケット缶をチョイスしました。第一弾は、サレ系のサブレです。

S 素敵なクッキー缶！ コンパクトなサイズも新鮮です。

M 熨斗のように巻かれているスリーブはオークラ東京のシンボルマーク、イチョウの葉が表現されているんだって。

S 華やかで、このままでもギフト向けの品格がありますね。この横開きの缶も珍しい〜！

M 中には2種類のサブレが入っていて、ひとつはアンチョビ。

S 塩気と旨みがギュッと詰まっていて辛党にも喜ばれそう。

M もうひとつのフレーバーは、ブラックオリーブやオリーブオイル、タプナードなどが練り込まれていて、ガツンと濃厚な風味と香りが特徴。

S どちらも塩味強めでワインに合いそうですね。

M 日頃お世話になっている方に、気負わず渡せるギフトにぜひ！

真野知子

ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

クッキー缶は、食べ終わったら缶に何を入れるか考えるのも楽しいですよね。

オーキッド スイーツ＆デリ

東京都港区虎ノ門2-10-4 「オークラ東京」内 プレステージタワー5F TEL. 03-3505-6072 10：00〜20：00 無休

詳しくはこちら