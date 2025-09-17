脳出血で療養中の清原翔、北村匠海ら「サヨナラまでの30分」共演者と再会「イケメン揃い」「ECHOLL懐かしい」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が2025年9月16日、自身のInstagramを更新。映画「サヨナラまでの30分」（2020年公開）にて共演した俳優・北村匠海らと撮影したプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】清原翔「サヨナラまでの30分」爽やかビジュアル
清原は「いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！懐かし楽しかったー！」「＃サヨナラまでの30分」と添えて、同映画で共演した北村をはじめ、上杉柊平、撮影監督を務めた今村圭佑氏とのオフショットを公開。4人は自然体な笑顔で仲睦まじい様子を見せている。
この投稿には「素敵な仲間に囲まれてる」「イケメン揃い」「豪華メンバー」「笑顔に癒される」などのコメントが到着。また、清原と上杉が同作の劇中バンド「ECHOLL」のメンバーを演じていたことから「ECHOLL懐かしい」「ECHOLLのメンバーでまた集まってほしい」といった声も寄せられている。
清原は、2020年6月12日に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を実施。2021年2月1日、所属事務所が「その後複数回の手術を経て、現在は体調も安定し、脳に関しても異常はないとの診断結果を受けております。また、現在復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念しております」と現在の様子を報告していた。（modelpress編集部）
