【PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025】 10月6日11時 開催予定

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、10月6日11時から「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」（プレバンフェス2025）を開催する。

本イベントではイベント開催に合わせた商品を発売。「CSM変身ベルト アークルver.25th」や「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25」の他、「CLUB TAMASHII MEMBERS」有線販売商品もラインナップする。

CSM変身ベルト アークルver.25th

ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25

「CLUB TAMASHII MEMBERS」有線販売商品

また同日から参加型企画「FANS SUMMIT」を実施。10月13日20時59分まで、アンケート型の企画を実施する。

FANS SUMMIT

(C)石森プロ・東映

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)創通・サンライズ