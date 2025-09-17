10月6日11時から「プレバンの日」。「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」開催
【PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025】 10月6日11時 開催予定
(C)石森プロ・東映
BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、10月6日11時から「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」（プレバンフェス2025）を開催する。
本イベントではイベント開催に合わせた商品を発売。「CSM変身ベルト アークルver.25th」や「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25」の他、「CLUB TAMASHII MEMBERS」有線販売商品もラインナップする。
CSM変身ベルト アークルver.25th
ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25
「CLUB TAMASHII MEMBERS」有線販売商品
また同日から参加型企画「FANS SUMMIT」を実施。10月13日20時59分まで、アンケート型の企画を実施する。
FANS SUMMIT
(C)石森プロ・東映
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)創通・サンライズ