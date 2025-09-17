庄司智春、妻・藤本美貴のオフ感あふれる姿公開「親近感湧く」「部屋着でも美人さん」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が16日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴のプライベートな様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】庄司智春「部屋着でも美人さん」と話題の藤本美貴
庄司は「必殺仕事人 薬塗りの美貴」と題して投稿。「薬塗りの美貴はその場で待つスタイル 絶対に動かないブレない」と藤本の様子をユーモラスに紹介し、ゆるくまとめたお団子ヘアで黒いトップスを着た藤本が薬を塗っている自然体の姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「部屋着でも美人さん」「リラックした髪型が親近感湧く」「ミキティのお家スタイルも可愛くて好き」「仲良し夫婦」「笑わせてもらいました」といった声が上がっている。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】庄司智春「部屋着でも美人さん」と話題の藤本美貴
◆庄司智春、藤本美貴の「薬塗りの美貴」を披露
庄司は「必殺仕事人 薬塗りの美貴」と題して投稿。「薬塗りの美貴はその場で待つスタイル 絶対に動かないブレない」と藤本の様子をユーモラスに紹介し、ゆるくまとめたお団子ヘアで黒いトップスを着た藤本が薬を塗っている自然体の姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「部屋着でも美人さん」「リラックした髪型が親近感湧く」「ミキティのお家スタイルも可愛くて好き」「仲良し夫婦」「笑わせてもらいました」といった声が上がっている。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】