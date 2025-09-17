中尾明慶、“妻・仲里依紗がいない日”の手作り弁当公開「彩り豊かで美味しそう」「栄養バランスいい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】俳優の中尾明慶が2025年9月16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】中尾明慶、ひと手間加えた手作り弁当披露
中尾は「妻が海外に行った隙に…親父は家でガチグダグダ」と題し、妻で女優の仲里依紗が不在の日に撮影した動画をアップ。「うちの人が仕事で海外に行っていまして、そんな日の1日。撮影でもしてみようかな」と撮影した理由について説明し「今日はお弁当の日なので。（仲が）作り置きしてくれてる物があるので、それをまだ暑いから半解凍で持たせてって感じですかね。ふりかけご飯はふりかけをしておくくらいかな」と長男の弁当を作る様子を公開した。
また、弁当に入れる混ぜ込みご飯を作る際は「なにか器に出してそこで混ぜて、のほうがいいってことだよね？このひと手間が結構面倒くさいんだよね。プラスちょっと冷まさなきゃダメでしょ？」と苦戦しつつも「お弁当できました」と完成した彩り豊かな弁当を披露。「『できました』ってほぼ作っていませんが。大体ママがいるときは、朝この作業はママが担当でやってくれるんだけど」と話していた。中尾と仲は2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中尾明慶、妻・仲里依紗がいない日の1日
【Not Sponsored 記事】