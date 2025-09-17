【1/6特撮シリーズ ウルトラマン（Aタイプ）対ネロンガ ハイグレードVer.】 2026年2月発売予定 価格：46,200円 【1/6特撮シリーズ 透明怪獣ネロンガ ハイグレードVer.】 2026年2月発売予定 価格：29,700円

CCPはフィギュア「1/6特撮シリーズ ウルトラマン（Aタイプ）対ネロンガ ハイグレードVer.」ｑお2026年2月に発売する。価格は 46,200円。ネロンガ単体の「1/6特撮シリーズ 透明怪獣ネロンガ ハイグレードVer.」も発売され、価格は29,700円。

本商品のネロンガは、これまで以上に劇中の再現度にこだわった彩色となっている。怪獣のスーツは、撮影時に汚れを落とすためや温度を下げるために水をかけることも現場では多かったとのことで、本商品は映像から見て取れる水濡れの光沢感も再現した彩色を施したという。ウルトラマンも、ネロンガに合わせる形で彩色をリニューアルして登場。全体のシャドー・汚しはこれまでよりも一段階重厚なものとなっている。

(C)円谷プロ