寺島しのぶ、長男の13歳バースデー会で“プチハプニング” 夫＆眞秀とのおちゃめな親子3ショットに反響「それもまた楽しそう」「素敵なご家族ですね」
俳優の寺島しのぶ（52）が13日、自身のインスタグラムを更新。家族で長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ）の13歳のお祝いをしたことを報告し、眞秀、夫でフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏とのほほ笑ましい親子3ショットを披露した。
【写真】「それもまた楽しそう」夫＆長男・眞秀との“おちゃめ”な親子3ショット披露の寺島しのぶ
ケーキに立てるローソクは、買い忘れのため「非常用ローソク」を代わりに使用。ケーキの横にはビッグサイズのローソクが数本立てられ、勢いよく火を消そうとする眞秀の姿が写し出されている。
ファンからはたくさんの祝福が届けられたほか、“プチハプニング”も楽しもうとする家族の様子に対し「それもまた楽しそう」「すてきな家族の絵」「ローソクの明かりに照らされたファミリーの笑顔は幻想的で美しい」「素敵なご家族ですね」など、心温まるコメントが多数寄せられている。
