『鬼滅の刃』切ないよ…見守る煉獄＆涙流す炭治郎の2ショット 公式絵に反響「これは…泣いちゃいますね」「グッズ出してほしい」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで煉獄と炭治郎のイラストが公開された。炭治郎を見守るような煉獄の姿を見ることができる。
【画像】凛々しい顔の煉獄さん…涙流す炭治郎 公開された『鬼滅の刃』イラスト
イラストは涙を流す炭治郎と、炭治郎を後ろから見守る煉獄が描かれた一枚。これにネット上では「炭治郎が煉獄さんの心を燃やせって言われてその思いや技を継承して仲間のために戦う所がジーンとくるし感動で涙が止まらないよ」「これは…泣いちゃいますね」「このジャケ写ほんとに大好きなのでグッズ出してほしいです、お願いします」「このイラストやばっ…好き」などの声が出ている
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
【画像】凛々しい顔の煉獄さん…涙流す炭治郎 公開された『鬼滅の刃』イラスト
イラストは涙を流す炭治郎と、炭治郎を後ろから見守る煉獄が描かれた一枚。これにネット上では「炭治郎が煉獄さんの心を燃やせって言われてその思いや技を継承して仲間のために戦う所がジーンとくるし感動で涙が止まらないよ」「これは…泣いちゃいますね」「このジャケ写ほんとに大好きなのでグッズ出してほしいです、お願いします」「このイラストやばっ…好き」などの声が出ている
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。