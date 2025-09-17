◇ア・リーグ マリナーズ12─5ロイヤルズ（2025年9月16日 カンザスシティ）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が16日（日本時間17日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・捕手」で先発出場。2打席連続アーチを放つなど、打線をけん引しチームの10連勝に貢献した。

まずは3─0で迎えた3回の第2打席だった。相手先発・ワカのカーブを捉えると、大きな放物線を描いた打球は右翼席に着弾。2戦連発の55号ソロで、両打ちのシーズン最多本塁打記録で61年のミッキー・マントル（ヤンキース）を抜いて新記録を樹立した。

4回無死一塁の第3打席でも2番手左腕・リンチからバックスクリーンへ56号2ラン。衝撃の2打席連続アーチでケン・グリフィーが1997、98年に記録した56本と並び、マリナーズの球団シーズン最多本塁打タイ記録となった。

ア・リーグのシーズン最多本塁打記録は2022年ジャッジ（ヤンキース）の62本。残り11試合でどこまで記録に迫れるか、注目が集まる。

また、メジャー3年目のカンゾーンは3本塁打を含む5打数5安打4打点の大暴れ。打線がローリーとカンゾーンの5発などで12点を奪い、チームは22年以来、3年ぶりに10連勝。ア・リーグ西地区首位の座をキープした。