サンドウィッチマン・富澤たけし、飛行機の座席の“もやもや”明かす
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけし（51）が14日、自身のブログを更新。“コンビ格差”についてさらりとつづった。
【写真】サンド富澤、二階堂ふみのバックハグに大照れ
5日より全国ツアー「サンドウィッチマンライブツアー2025」をスタート。14日は島根・出雲市民会館 大ホールで公演を行った。
ブログで「今日は出雲市民会館大ホールで単独ライブツアーの出雲公演でした！」と紹介。スタッフと一緒に食事を楽しむ写真や、出雲そばなど地元のおいしそうな料理の品々の写真を公開。ライブ前に出雲大社に行ったことや、会場について「年季の入った会場ですが、お笑いライブ的には音の反響が良いのです」などと説明。「電車の遅延の影響や出雲での初単独ライブということでちょっと長くなってしまいましたが、反応も良く、楽しくネタを出来ました！ぜひまた来たいですね！と振り返った。
続けて「一つ気になったのは、相方の飛行機の席が行き帰りともにちょっといい席だったこと」とぽつり。「コンビ内で格差が生まれているのか！？アイツの方がレギュラー番組が多いからか！？不穏な空気が流れた出雲の旅でした…！」とつづった。
