陸上の世界選手権東京大会は１６日、国立競技場で男子８００メートルの予選が行われ、日本記録保持者の１９歳、落合晃(こう)（駒沢大）は５組７位の１分４６秒７８で準決勝進出はならなかった。

世界のスピードに懸命に食い下がった。落合は、集団の後方から追い上げを図ったが５組７着だった。ただ、世界選手権と五輪での日本人過去最高となる１分４６秒７８をマーク。「国立の大声援を受けて走れたことがうれしい。感謝でいっぱい」と笑顔を見せた。

滋賀県出身。中学から競技を始め、滋賀学園高３年だった昨年６月の日本選手権決勝で１分４６秒５６を出して初優勝した。それでもパリ五輪参加標準記録の１分４４秒７０に届かず、トラックを拳でたたいて悔しがった。

その悔しさをバネにした。「弱さがあったので、立て直した」。翌７月の全国高校総体で１分４４秒８０の日本新記録を樹立し、８月末のＵ２０（２０歳未満）世界選手権では銅メダル。折れない気持ちの強さを感じさせる日本の有望株だ。

この種目で日本勢が出場するのは２０１１年大会の横田真人以来。同じ組には昨夏のパリ五輪王者エマニュエル・ワンヨニ（ケニア）ら強豪も含まれ、「全く勝負にならなかったので、これからに生かしていきたい」。日本中距離界を背負う１９歳には、成長した姿を見せる大舞台はまだまだある。（大舘司）